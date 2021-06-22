МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Почти треть жителей России тратит на борьбу с аллергией до 500 рублей в месяц, пятая часть россиян (24%) обходится без дополнительных трат, свидетельствуют данные исследования, проведенного интернет-холдингом Rambler Group. Россияне рассказали, сколько тратят на свое здоровье

"Около трети (30%) населения ежемесячно отдают из своего бюджета до 500 рублей, чтобы бороться с симптомами аллергии. Что интересно, 24% не тратят ни рубля и переносят обострения своими силами", — говорится в сообщении компании.

Пятая часть россиян (21%) выделяет на лечение от аллергии от 500 до 1000 рублей, 12% — от одной до двух тысяч рублей, 6% – от двух до пяти тысяч, 7% – более пяти тысяч рублей.

В целом, как показал опрос, большая часть россиян спасается от аллергии при помощи медикаментов – антигистаминные и другие лекарства принимают 62% респондентов. Народные средства предпочитают 14% опрошенных, прячутся дома и реже выходят гулять – 13%.

"Четыре процента аллергиков носят на улице очки с защитной маской, столько же – уезжают из города на период обострения, 3% выбирают самоизоляцию дома с закрытыми окнами", — отмечает компания.

Собеседование, участие в котором приняли 498 059 пользователей, проходило на портале Rambler с 17 по 21 июня.