РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн — ПРАЙМ. Партия КПРФ предлагает запретить принятие любых законов, усугубляющих социальное неравенство, власть обязана повышать уровень качества жизни и отменять "дикие поборы" с населения за капремонт, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Российским пенсионерам предложили новый способ заработка

Второй этап ХVIII Съезд КПРФ проходит в Подмосковном Рождествено в четверг.

"Государство обязано массово строить социальное жилье, отвечать за состояние коммунальной инфраструктуры. Решать проблемы аварийных домов. На то оно и государство. Дикие поборы с населения за капремонт и общедомовые нужды мы намерены отменить. Власть обязана повысить уровень качества жизни в стране. Наш блок — за официальный запрет на принятие любых законов, усугубляющих социальное неравенство", — сказал Зюганов в ходе своего выступления на съезде.

Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.