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2021
https://1prime.ru/finance/20210624/834022204.html
Зюганов призвал отменить "дикие поборы" с россиян
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Партия КПРФ предлагает запретить принятие любых законов, усугубляющих социальное неравенство, власть обязана повышать уровень качества жизни и отменять "дикие поборы" с населения... ПРАЙМ, 24.06.2021
неравенство, жкх, капремонт, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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РОЖДЕСТВЕННО (Московская область), 24 июн — ПРАЙМ. Партия КПРФ предлагает запретить принятие любых законов, усугубляющих социальное неравенство, власть обязана повышать уровень качества жизни и отменять "дикие поборы" с населения за капремонт, заявил лидер коммунистов Геннадий Зюганов.
Второй этап ХVIII Съезд КПРФ проходит в Подмосковном Рождествено в четверг.
"Государство обязано массово строить социальное жилье, отвечать за состояние коммунальной инфраструктуры. Решать проблемы аварийных домов. На то оно и государство. Дикие поборы с населения за капремонт и общедомовые нужды мы намерены отменить. Власть обязана повысить уровень качества жизни в стране. Наш блок — за официальный запрет на принятие любых законов, усугубляющих социальное неравенство", — сказал Зюганов в ходе своего выступления на съезде.
Голосование на выборах в Госдуму и на иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.