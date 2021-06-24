МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 37 /2277/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 752-П от 11.01.2021 "О временной администрации страховой организации, функции которой возлагаются на общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора", в случае утверждения плана участия Банка России в осуществлении мер по предупреждению банкротства страховой организации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 63802 от 4.06.2021, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1199 от 18.06.2021 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-690";

— приказ № ОД-1211 от 21.06.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1224 от 22.06.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Мегаполис" ООО КБ "Мегаполис" /г. Чебоксары/";

— приказ № ОД-1225 от 22.06.2021 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 7 марта 2019 года № ОД-475";

— приказ № ОД-1226 от 22.06.2021 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "Современные Стандарты Бизнеса" /Общество с ограниченной ответственностью/ КБ "ССтБ" /ООО/ /г. Москва/";

— приказ № ОД-1227 от 22.06.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 9 июня 2021 года № ОД-1113";

— приказ № ОД-1229 от 22.06.2021 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 16 апреля 2021 года № ОД-692".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение АСВ о дате начала выплаты возмещения по вкладам, месте, времени, форме и порядке приема заявлений вкладчиков кредитной организации ПАО "Энергомашбанк"; сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств девятнадцатого имущественного взноса Республики Крым; объявления Банка России; сообщение об исключении Банка "Возрождение" /ПАО/ из реестра банков — участников системы обязательного страхования вкладов в связи с его реорганизацией.