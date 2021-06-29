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https://1prime.ru/finance/20210629/834062396.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 30 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Министерство... ПРАЙМ, 29.06.2021
офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 30 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года в объеме 30 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 20 миллиардов рублей.