МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 30 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года в объеме 30 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 20 миллиардов рублей.