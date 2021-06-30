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2021
https://1prime.ru/finance/20210630/834068157.html
Россияне стали избавляться от компаний в любимом офшоре
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Россияне начали избавляться от бизнеса и других активов на Кипре. Долгое время остров считался любимым офшором российского бизнеса, несмотря на то, что уже несколько лет назад эта... ПРАЙМ, 30.06.2021
цб рф, инвестиции, офшор, кипр, россия, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россияне начали избавляться от бизнеса и других активов на Кипре. Долгое время остров считался любимым офшором российского бизнеса, несмотря на то, что уже несколько лет назад эта страна перестала соответствовать формальным признакам офшора, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Банка России.
Как следует из статистики регулятора, чистые прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр по результатам прошлого 2020 года составили $1,5 миллиарда.
Этот показатель рассчитывается как разница между приобретенными и проданными финансовыми активами (вкладами в уставный капитал) в конкретном государстве.
При подсчете ЦБ не учитывает выплаты дивидендов и процентов по займам и кредитам.
Итак, можно сделать вывод, что граждане России в прошлом 2020 году избавлялись от кипрских активов. Такая тенденция зафиксирована регулятором впервые в современной истории России.
По итогам 2019 года размер чистых прямых инвестиций в Кипр составил $14,4 миллиарда.