МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Россияне начали избавляться от бизнеса и других активов на Кипре. Долгое время остров считался любимым офшором российского бизнеса, несмотря на то, что уже несколько лет назад эта страна перестала соответствовать формальным признакам офшора, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные Банка России. ФАС разъяснила, куда обращаться при завышении тарифов на ЖКХ

Как следует из статистики регулятора, чистые прямые инвестиции (ПИ) из России на Кипр по результатам прошлого 2020 года составили $1,5 миллиарда.

Этот показатель рассчитывается как разница между приобретенными и проданными финансовыми активами (вкладами в уставный капитал) в конкретном государстве.

При подсчете ЦБ не учитывает выплаты дивидендов и процентов по займам и кредитам.

Итак, можно сделать вывод, что граждане России в прошлом 2020 году избавлялись от кипрских активов. Такая тенденция зафиксирована регулятором впервые в современной истории России.

По итогам 2019 года размер чистых прямых инвестиций в Кипр составил $14,4 миллиарда.