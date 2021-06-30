МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Минфин России завершил второй квартал размещением облигаций федерального займа (ОФЗ) на 8,5 миллиарда рублей из предложенных рынку 50 миллиардов, всего во втором квартале Минфин разместил гособлигации более чем на 858 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Эксперт назвал перспективные российские акции

На первом аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26239 с погашением в июле 2031 года на 8,489 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 97,96% от номинала, средневзвешенная цена — 98,0718% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,31% годовых, средневзвешенная доходность — 7,3% годовых. Спрос — 27,93 миллиарда рублей. Минфин удовлетворил в ходе аукциона 120 заявок.

Второй аукцион по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом 26240 с погашением в июле 2036 года в объеме 20 миллиардов рублей не состоялся в связи с отсутствием заявок по приемлемым ценам.

"Участники рынка ОФЗ услышали слова главы Банка России о возможном рассмотрении на ближайшем заседании вопроса о повышении ключевой ставки в пределах 25-100 базисных пунктов: с начала текущей недели цены ОФЗ начали снижаться. В результате доходность в среднем по рынку за последние два дня выросла на 10 базисных пунктов, а по выпускам со сроком обращения от 1,5 до 7 лет рост составил в пределах 12-15 базисных пунктов, а по более долгосрочным выпускам было зафиксировано повышение ставок в пределах 1-10 базисных пунктов", — говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак, комментируя итоги аукционов.

По словам эксперта, на этом негативном фоне интерес к новому десятилетнему выпуску был слабым – спрос составил всего около 93% от объема предложения 30 миллиардов рублей, которое было реализовано всего на 30%. "Но и для такой реализации Минфин, отсекая более 70% агрессивного спроса, был вынужден предоставить инвесторам достаточно большую премию, которая составила 8 базисных пунктов к уровню вторичного рынка. Второй аукцион по пятнадцатилетнему выпуску был признан Минфином РФ несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен", — добавил Ермак. Валютам развивающихся стран прогнозируют лучшую динамику за семь лет

ЦБ РФ с начала весны повышал ключевую ставку по итогам уже трех заседаний — в совокупности на 1,25 процентного пункта, до 5,5% годовых. При этом в июне регулятор ужесточил сигнал в отношении дальнейшего повышения, отметив, что видит необходимость такого шага на ближайших заседаниях. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в понедельник заявила в интервью Блумбергу, что в июле регулятор будет рассматривать шаг повышения в 0,25-1 процентный пункт.

Всего во втором квартале Минфин РФ разместил на аукционах гособлигации на общую сумму порядка 858,3 миллиарда рублей, выполнив на 85,8% квартальный план привлечения на рынке ОФЗ, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей.