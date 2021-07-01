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2021
https://1prime.ru/finance/20210701/834078998.html
В России ужесточается регулирование для рынка микрокредитования
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Требования к минимальному размеру собственных средств микрокредитной компании повышаются с 1 июля до 2 миллионов рублей, соответствующий закон ранее был принят в России. В... ПРАЙМ, 01.07.2021
россия, микрозаймы, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Требования к минимальному размеру собственных средств микрокредитной компании повышаются с 1 июля до 2 миллионов рублей, соответствующий закон ранее был принят в России.
В дальнейшем ежегодно этот капитал продолжит увеличиваться на один миллион рублей, пока к 1 июля 2024 года не достигнет 5 миллионов.
Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать россиянам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.
До середины 2020 года требования к их капиталу были минимальными, однако 1 июля того года минимальный размер собственных средств был повышен до одного миллиона рублей.