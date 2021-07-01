МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Требования к минимальному размеру собственных средств микрокредитной компании повышаются с 1 июля до 2 миллионов рублей, соответствующий закон ранее был принят в России. Реальные зарплаты в России в апреле выросли

В дальнейшем ежегодно этот капитал продолжит увеличиваться на один миллион рублей, пока к 1 июля 2024 года не достигнет 5 миллионов.

Микрокредитные компании — это небольшие микрофинансовые организации, которые имеют право выдавать россиянам микрозаймы до 500 тысяч рублей, а юрлицам — до 3 миллионов рублей. При этом они не могут привлекать инвестиции от физлиц или выпускать облигации, а надзор за ними осуществляет саморегулируемая организация.

До середины 2020 года требования к их капиталу были минимальными, однако 1 июля того года минимальный размер собственных средств был повышен до одного миллиона рублей.