МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Путин пообещал, что новых выплат на беременных и родителей хватит всем

Ранее сообщалось, что с 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правительство направит на выплаты свыше 46,6 миллиарда рублей.

"Утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", — говорится в документе.

Постановлением утверждаются перечень документов для назначения ежемесячного пособия, а также формы заявления о назначении пособия.