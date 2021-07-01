2021-07-01T10:34:00+03:00
2021-07-01T10:43:18+03:00
2021-07-01T10:34:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210701/834082019.html
Кабмин утвердил правила выплаты пособий беременным и родителям-одиночкам
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее постановление опубликовано... ПРАЙМ, 01.07.2021
соцподдержка, выплаты, правительство рф, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83408/19/834081989.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83408/19/834081989.jpg
https://1prime.ru/images/83408/19/834081988.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83408/19/834081988.jpg
https://1prime.ru/images/83408/19/834081987.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83408/19/834081987.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210630/834073337.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выплаты ежемесячных пособий беременным женщинам и одиноким родителям с детьми, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.
Ранее сообщалось, что с 1 июля начнется прием заявлений на выплату для будущих мам, вставших на учет в ранние сроки беременности, и находящихся в трудной финансовой ситуации, а также для одиноких родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 8 до 17 лет. Правительство направит на выплаты свыше 46,6 миллиарда рублей.
"Утвердить прилагаемые правила назначения и выплаты ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определенной Федеральным законом "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей", — говорится в документе.
Постановлением утверждаются перечень документов для назначения ежемесячного пособия, а также формы заявления о назначении пособия.