МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Банк России пересмотрит ключевую ставку в сторону повышения на июльском заседании до 6,25%, спрогнозировала главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Учитывая, что инфляция, судя по всему, достигнет 6,5% г/г в июне, мы сейчас ожидаем, что ЦБ повысит ключевую процентную ставку до 6,25% на заседании 23 июля и не исключаем ее дополнительного повышения до конца текущего года", — заявила Орлова.

По словам экономиста, оценка роста ВВП за май составляет сильные 10,9% г/г на фоне роста как оборота розничной торговли (+27,2% г/г), так и роста промпроизводства (+11,8% г/г).

Эксперт добавляет, что за быстрым восстановлением экономики стоит рост расходов федерального бюджета на 21% г/г в мае, который привел "к более быстрому в сравнении с ожиданиями снижению безработицы, вышедшей на 4,9% за май".