МОСКВА, 8 июл — ПРАЙМ. Согласно новым федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования, которые были разработаны при участии ЦБ РФ, преподавание финансовой грамотности в школах будет обязательным до 9 класса, сообщил регулятор в четверг. Большинство россиян хотят контролировать финансы своих детей

Уточняется, что обучение в 1 и 5 классах по новым образовательным стандартам начнется с 1 сентября 2022 года, но по согласованию с родителями программы могут быть изменены уже в 2021 году.

"В начальной школе элементы финансовой грамотности появятся в таких предметах, как "Математика" и "Окружающий мир", а для учеников 5-9 классов — в предметах "Обществознание", "Математика" и "География", — говорится в сообщении.

Отмечается, что у школьников с первого класса планируется формировать навыки безопасного поведения в интернете, в том числе при совершении финансовых операций. Их также будут учить, как анализировать доходы и расходы семьи, составлять личный финансовый план. В 5–9 классах ученики перейдут к оценке рисков предпринимательской деятельности, недобросовестных практик финансовых организаций и различных видов финансового мошенничества. Часть математических заданий будет посвящена расчету цен товаров, стоимости покупок и услуг, налогов, а уроки географии дадут определения качества жизни человека, семьи и финансового благополучия. Центробанк дал рекомендации по обмену информацией о банках

Кроме того, школьники должны будут научиться самостоятельно составлять и заполнять простые формы и документы — заявления, обращения, декларации, доверенности, в том числе в электронном виде.

"Правильные навыки обращения с финансами должны закладываться с самого детства, со школы… Уже сейчас, благодаря совместной работе Минпросвещения, Банка России и Минфина, 86% российских школ так или иначе включают финансовую грамотность в свои учебные планы, в каждой пятой школе это обязательный урок. Введение новых образовательных стандартов позволит каждому школьнику в нашей стране гарантированно получить необходимый для жизни запас знаний о финансах, чтобы понимать, как распорядиться своими доходами, приумножить сбережения и защитить их от финансовых мошенников. Следующее поколение уже сможет более разумно решать финансовые проблемы, а значит, повышать уровень благополучия своей семьи и населения в целом", — подчеркнул первый зампред Банка России Сергей Швецов.