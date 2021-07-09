МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк России принял решение о несоответствии законодательству РФ обязательного предложения миллиардера из списка Forbes Олега Бойко в отношении ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк" (банк "СИАБ") и направил ему предписание, говорится в сообщении на сайте регулятора. Центробанк опубликовал ряд статистических данных за первое полугодие

"Банк России 09.07.2021 принял решение о несоответствии законодательству Российской Федерации обязательного предложения Бойко Олега Викторовича в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" и направлении предписания", — отмечает ЦБ РФ.

Ранее, 17 мая и 10 июня, были выданы аналогичные предписания.

Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2021" занимает 93-е место, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.

В середине апреля инвестиционный холдинг Finstar сообщил, что приобрел банк СИАБ, сумма сделки не раскрывалась. Через банк СИАБ Finstar планирует развивать четыре направления бизнеса, в частности кредитование физических лиц и МСП. Холдинг планирует в ближайшие три года вложить в этот проект около 50 миллионов долларов.