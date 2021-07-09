2021-07-09T17:57:00+03:00
2021-07-09T17:59:10+03:00
2021-07-09T17:57:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210709/834159702.html
Банк России выдал третье предписание миллиардеру из списка Forbes
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Банк России принял решение о несоответствии законодательству РФ обязательного предложения миллиардера из списка Forbes Олега Бойко в отношении ценных бумаг ПАО... ПРАЙМ, 09.07.2021
список forbes, новости, экономика, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270292.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270289.jpg
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/02/832270286.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210709/834158530.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Банк России принял решение о несоответствии законодательству РФ обязательного предложения миллиардера из списка Forbes Олега Бойко в отношении ценных бумаг ПАО "Санкт-Петербургский индустриальный акционерный банк" (банк "СИАБ") и направил ему предписание, говорится в сообщении на сайте регулятора.
"Банк России 09.07.2021 принял решение о несоответствии законодательству Российской Федерации обязательного предложения Бойко Олега Викторовича в отношении ценных бумаг Публичного акционерного общества "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк" и направлении предписания", — отмечает ЦБ РФ.
Ранее, 17 мая и 10 июня, были выданы аналогичные предписания.
Председатель правления инвестиционного холдинга Finstar Олег Бойко в рейтинге Forbes "200 богатейших бизнесменов России 2021" занимает 93-е место, его состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов.
В середине апреля инвестиционный холдинг Finstar сообщил, что приобрел банк СИАБ, сумма сделки не раскрывалась. Через банк СИАБ Finstar планирует развивать четыре направления бизнеса, в частности кредитование физических лиц и МСП. Холдинг планирует в ближайшие три года вложить в этот проект около 50 миллионов долларов.