2021-07-14T16:36:45+03:00
2021-07-14T16:36:45+03:00
2021-07-14T16:36:45+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210714/834198230.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одной серии
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,166 миллиарда рублей... ПРАЙМ, 14.07.2021
минфин, офз, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83223/60/832236084.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236084.jpg
https://1prime.ru/images/83223/60/832236083.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236083.jpg
https://1prime.ru/images/83223/60/832236082.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83223/60/832236082.jpg
https://1prime.ru/finance/20210714/834196963.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,166 миллиарда рублей при лимите в 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 97,42% от номинала, средневзвешенная цена — 97,5348% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,41% годовых, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 7,664 миллиарда рублей.
На предыдущем аукционе Минфин в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 19,978 миллиарда рублей.