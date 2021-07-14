МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26240 с погашением в июле 2036 года на 4,166 миллиарда рублей при лимите в 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Средняя сумма денежного перевода из-за рубежа в Россию выросла втрое

Цена отсечения составила 97,42% от номинала, средневзвешенная цена — 97,5348% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,41% годовых, средневзвешенная доходность — 7,4% годовых. Спрос — 7,664 миллиарда рублей.

На предыдущем аукционе Минфин в полном объеме разместил предложенные облигации федерального займа с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 10 миллиардов рублей при спросе в 19,978 миллиарда рублей.