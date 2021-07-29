МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Количество эскроу-счетов в долевом строительстве в России в июне превысило 506 тысяч, а объем средств на них составил более 2,2 триллиона рублей, следует из материалов на сайте Банка России.

Уточняется, что совокупный лимит действующих кредитных договоров, заключенных банками и застройщиками, составляет 4,15 триллиона рублей.

"Общий объем средств, размещенных участниками долевого строительства на счетах эскроу, на 1 июля составил 2,2 триллиона рублей. При этом 352,6 миллиарда рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или направлены на погашение полученных ими кредитов", — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, на 1 июля 2021 года по завершенным в 69 субъектах России проектам с использованием счетов эскроу раскрыто более 120 тысяч таких счетов.

Все российские девелоперы, привлекающие средства дольщиков, с 1 июля прошлого года должны работать через механизм эскроу-счетов, предполагающий, что получить деньги покупателей они смогут только после передачи им квартир, а строить должны на банковские кредиты — так называемое проектное финансирование.