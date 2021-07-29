МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире компаний по обслуживанию кредитных карт MasterCard Inc. в первом полугодии 2021 года увеличилась на 25% по сравнению с первым полугодием 2020 года — до 3,894 миллиарда долларов, говорится в финансовой отчетности компании. Mastercard может закрыть бренд Maestro

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,91 доллара против 3,08 доллара годом ранее. Выручка за январь-июнь составила 8,68 миллиарда долларов, увеличившись на 18% к показателю годичной давности.

По итогам второго квартала чистая прибыль компании выросла на 45,5%, до 2,07 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию за три месяца составила 2,08 доллара против 1,41 доллара во втором квартале 2020 года. Выручка в годовом выражении увеличилась на 35,8%, до 4,53 миллиарда долларов. Аналитики ждали квартальную выручку в размере 4,36 миллиарда долларов.

"В этом квартале мы добились стабильного роста выручки и прибыли благодаря реализации нашей стратегии и продолжающемуся восстановлению внутренних и международных расходов. Международные поездки все еще находятся на ранней стадии восстановления и представляют собой дополнительный потенциал роста", — приводятся в релизе слова генерального директора Mastercard Майкла Мибаха (Michael Miebach).

MasterCard Inc. — оператор одной из крупнейших платежных систем в мире. По состоянию на 30 июня компанией было выпущено 2,9 миллиарда карт Mastercard и Maestro.