МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Приток средств нерезидентов в российские облигации федерального займа (ОФЗ) в мае-июле составлял в среднем 40-50 миллиардов рублей ежемесячно, говорится в докладе Банка России о денежно-кредитной политике. Банк России дал прогноз по влиянию нового штамма COVID на экономику

"Неопределенность из‑за распространения новых штаммов коронавируса сдерживала интерес инвесторов к активам CФР (стран с формирующимися рынками — ред.), что в совокупности с увеличением экспортных поступлений сформировало более высокий отток капитала во втором квартале 2021 года по сравнению с медианой прошлых лет. На прогнозном горизонте сальдо финансового счета будет складываться под влиянием экспортных поступлений", — говорится в докладе.

Во втором квартале 2021 года рост неопределенности на финансовых рынках привел к оттоку вложений из ценных бумаг российских эмитентов частного сектора. Наряду с этим, летом возобновился приток средств нерезидентов на вторичный рынок российских государственных облигаций после оттока, наблюдавшегося с начала года.

"Одной из причин, способствующих росту интереса к российским государственным бумагам, стало заметное снижение санкционных рисков после встречи президентов России и США, в том числе, снижение вероятности ограничительных решений в отношении "Северного потока 2". В мае-июле приток средств нерезидентов в ОФЗ составлял в среднем 40-50 миллиардов рублей ежемесячно", — говорится в документе.

В середине июля в обзоре рисков финансовых рынков ЦБ РФ отмечал, что доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в мае выросла на 0,1 процентного пункта, а в июне не изменилась и к концу отчетного периода составила 19%. При этом объем вложений нерезидентов в мае вырос на 49 миллиардов рублей, а в июне – на 42,5 миллиарда рублей.