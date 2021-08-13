Чистая прибыль МОЭК по МСФО в первом полугодии выросла в 1,7 раза
Чистая прибыль МОЭК по МСФО в первом полугодии выросла до 8,968 миллиарда рублей
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") в первом полугодии 2021 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,968 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.
Выручка компании выросла на 22,3%, до 100,752 миллиарда рублей. Операционные расходы сократились в годовом выражении на 19,8%, до 87,999 миллиарда рублей.
https://1prime.ru/finance/20210813/834436572.html
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