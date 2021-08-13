МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО "Московской объединенной энергетической компании" (МОЭК, входит в "Газпром энергохолдинг") в первом полугодии 2021 года выросла в 1,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8,968 миллиарда рублей, говорится в отчете компании.

Выручка компании выросла на 22,3%, до 100,752 миллиарда рублей. Операционные расходы сократились в годовом выражении на 19,8%, до 87,999 миллиарда рублей.