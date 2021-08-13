МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 6 августа составил 14,248 триллиона рублей против 14,187 триллиона на 30 июля, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база за этот период увеличилась на 61,4 миллиарда рублей, или на 0,43%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.