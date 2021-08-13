МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 18,1 миллиарда евро с 7,5 миллиарда в мае, сообщает европейское статистическое агентство Евростат. В ЕС оценили влияние погодных бедствий на продовольственную безопасность

Аналитики, опрошенные агентством Trading Economics, ожидали профицит на уровне 18,2 миллиарда евро.

В годовом исчислении профицит торгового баланса еврозоны в июне сократился на 9,5% (20 миллиардов евро в июне 2020 года). В том числе экспорт товаров из еврозоны увеличился в годовом выражении на 23,8%, до 209,9 миллиарда евро, импорт — на 28,2%, до 191,8 миллиарда.

При этом в Евросоюзе профицит внешнеторгового баланса в июне составил 14,8 миллиарда евро, снизившись на 26% по сравнению с показателем годичной давности. Экспорт товаров из ЕС в июне увеличился в годовом выражении на 22,3%, до 188,3 миллиарда евро, импорт — на 29,6%, до 173,5 миллиарда.