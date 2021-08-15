МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Почти каждый седьмой россиянин, на которого вышли телефонные мошенники, терял свои деньги, говорится в исследовании сервиса онлайн-кредитования IDF Eurasia, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Юрист назвал запретные фразы в разговоре с мошенниками

Исследование проводилось с 24 по 31 июля, в нем участвовало более 3 тысяч человек по всей России в возрасте от 18 до 60 лет. Результаты были сопоставлены с предыдущим исследованием, проведенным в конце 2020 года.

Согласно исследованию, 28% участников сообщили, что они сталкивались с телефонным мошенничеством, но деньги не теряли. В конце 2020 года таких было 22%. "О том, что они столкнулись с телефонным мошенничеством и потеряли деньги, сообщили 15% (в конце 2020 года — 16%)", — сказано в материалах.

При этом 30% рассказали, что у них нет опыта "общения" с мошенниками, но их знакомые, друзья, родственники этим похвастать не могут. Для сравнения в прошлом году таких было 26%. Об отсутствии личного опыта или опыта среди знакомых сообщили 25%, о том, что впервые слышат о подобных практиках, сообщили 2% опрошенных. Мошенники нашли новый способ похитить данные банковских карт

"Среди заявивших о наличии собственного негативного опыта стало меньше тех, кто сам переводил деньги мошенникам — 55% против 58% в конце 2020 года. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 14%, в конце 2020 года — 18%", — выяснили в IDF Eurasia.

Согласно исследованию, 45% респондентов против 42% в конце 2020 года сами передавали злоумышленникам различные сведения (данные банковской карты, коды из СМС и прочее), после чего деньги списывались. Суммы свыше 15 тысяч рублей по такой схеме лишились 47%, в конце 2020 года — 52%. Также эксперты выяснили, что 6% пострадавших предпринимали попытку обратиться в правоохранительные органы, а в конце прошлого года таких было 5%.