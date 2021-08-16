МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Чистый приток средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФы) во втором квартале снизился почти на треть относительно предшествовавшего квартала — до 187,4 миллиарда рублей, говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов", опубликованном Банком России. Банки раскритиковали проект ЦБ о новой оценке клиентов

"Во втором квартале 2021 года чистый приток средств в ПИФы снизился почти на треть относительно предыдущего квартала, до 187,4 миллиарда рублей. Замедление притока средств произошло во всех типах фондов, кроме ИПИФов (интервальных – ред.)", — указывается там.

В том числе чистый приток средств в ОПИФы (открытые паевые фонды) сократился на 18% относительно показателя кварталом ранее, до 56,8 миллиарда рублей, чистый приток средств в БПИФы (биржевые фонды) – также почти на треть, до 17,8 миллиарда. Снижение нетто-притока средств в БПИФы во многом связано с резким ростом объемов погашения паев за квартал, говорится в обзоре. При этом популярность таких фондов только растёт.

"Во втором квартале 2021 года количество пайщиков БПИФов выросло на 701 тысячу лиц, до 2,9 миллиона лиц, что составляет более половины числа клиентов всех ПИФов. Такой быстрый рост по-прежнему во многом обеспечен спросом на паи БПИФов со стороны клиентов с небольшими объемами инвестиций – за счет простоты приобретения, ликвидности и невысоких комиссий этого типа фондов", — поясняет ЦБ.

При этом максимальное снижение нетто-притока за квартал произошло в ЗПИФах (закрытых паевых фондах), что в том числе объясняется эффектом высокой базы: в начале года чистый приток в этот тип фондов был максимальным за последние полтора года, отмечается в обзоре.

Вместе с тем чистый приток во всех типах ПИФов был заметно выше, чем в тот же квартал годом ранее. Совокупный нетто-приток в два с половиной раза превысил результат аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о существенном повышении интереса инвесторов к ПИФам, делает вывод ЦБ.