МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Россиянам, которые хотят инвестировать совсем небольшую сумму, например, 1 тысячу рублей сегодня доступно несколько вариантов: это могут быть фонды акций по странам или по сектору экономики, золото, облигации или даже всепогодные фонды, рассказал РИА Новости вице-президент отдела брокерского обслуживания Райффайзенбанка Эдуард Данилов. Эксперт напомнил о сроке давности списания долгов по кредиту

"Сейчас индустрия позволяет составить диверсифицированный портфель практический с любой суммой. За 1000 рублей можно разом купить часть китайских акций или высокотехнологичных американский компаний", — говорит он.

По его словам, составить диверсифицированный портфель акций американских компаний самостоятельно сложно, поэтому лучше действовать через фонды. Например, есть фонды акций IT-сектора, реальной промышленности или фонд крупнейших американских компаний. Разбавить свой портфель можно акциями различных стран. Например, вложить меньше 1000 рублей можно в фонды, которые предлагают китайские, российские или казахстанские акции.

Другим вариантом для небольшой инвестиции является золото. "Хранить золото дома непрактично. Разница между ценой покупки/продажи на металлических счетах делает торговлю на них неудобной. А вот фонд на золото – практичный вариант для частного инвестора", — указывает Данилов.

Также скромную сумму можно инвестировать в рублевые облигации или номинированные в евро или долларах евробонды, которые могут стать хорошей альтернативой валютным депозитам, добавляет аналитик. При этом если держать такие инвестиции дольше трех лет или на индивидуальном инвестиционном счете типа Б, то можно сэкономить на налоге на купонный доход.

Наконец, для осторожных инвесторов компании предлагают всепогодные фонды. "Название этих фондов намекает на устойчивость при любых рыночных условиях. Проверить это могут только кризисы, но состав подбирается так, чтобы падение одних активов компенсировалось ростом других – акции, облигации, золото, недвижимость и другие. В любом случае, из всей линейки фондов, всепогодные – самые диверсифицированные", — заключил аналитик.