МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в июле растет второй месяц подряд, увеличившись на 1% — до 8,56 тысячи рублей, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй. В ОКБ рассказали, как изменилась выдача кредитных карт в России в июле

"Средний размер микрозайма в июле 2021 года составил 8,56 тысячи рублей. По сравнению с предыдущим месяцем он увеличился на 1%. При этом данный показатель растет уже второй месяц подряд, увеличившись по сравнению с маем на 1,9%", — сказано в сообщении. В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост среднего чека микрозайма составил 4,7%.

Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июле был зафиксирован в Москве (10,57 тысячи рублей), Белгородской области (9,67 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (9,67 тысячи рублей), а также в Ростовской (9,56 тысячи рублей) и Московской (9,55 тысячи рублей) областях.

Самый серьезный рост среднего чека микрозайма в июле по сравнению с предыдущим месяцем продемонстрировали Приморский край (+4,2%), Архангельская область (+4,1%), Республика Татарстан (+3,9%) края, а также Ставропольский край (+3,4%) и Иркутская область (+3,4%). В Москве и Санкт-Петербурге средний чек "займа до зарплаты" за месяц вырос на 0,2% и 3,3% соответственно.

В свою очередь в ряде регионов средний размер микрозайма, напротив, снизился, в том числе, в Воронежской (-9%) и Саратовской (-2,2%) областях, а также в Республике Саха (Якутия) (-2,1%) и Омской области (-1,8%).