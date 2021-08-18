МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Банк "Траст" просит принять обеспечительные меры в виде ареста имущества основателя финансовой группы "Открытие" Вадима Беляева в рамках дела о взыскании с него около 156,6 миллиарда рублей убытков, следует из опубликованного в среду определения арбитражного суда Москвы и подтвердили РИА Новости в пресс-службе "Траста". СМИ узнали о переговорах АФК "Система" и "Эн+ Груп" по Natura Siberica

Суд назначил рассмотрение ходатайства истца на 31 августа. Кроме того, суд принял иск к производству и назначил предварительные слушания по делу на 27 сентября. Третьими лицами к процессу привлечены банк "Открытие", Центробанк и ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".

Основания исковых требований в материалах суда пока не сообщаются. Однако известно, что возглавляемый Беляевым "Открытие Холдинг" проводил санацию банка "Траст" с 2015 по 2017 год.

В пресс-службе "Траста", комментируя предъявление иска, ранее сообщили РИА Новости, что он "является частью стратегии банка по возврату средств, выведенных бывшим бенефициаром Вадимом Беляевым из банков "Траст" и "Открытие", и учитывает позицию ответчика о необходимости разрешения спора о его виновности в судах Российской Федерации".

"Открытие" и "Траст", который получил от него ряд проблемных активов, в августе 2020 года подали иск к Беляеву в Верховный суд штата Нью-Йорк, по нынешнему месту жительства Беляева. В иске, размещенном на сайте суда, говорится, что он заявлен "о взыскании активов на сотни миллионов долларов, которые были присвоены в результате крупномасштабного мошенничества и реализации противоправной схемы, что произошло перед крахом одного из крупнейших частных коммерческих банков России".

Беляев уже является одним из шести солидарных ответчиков по иску Банка России о взыскании в пользу банка "Открытие" более 289,5 миллиарда рублей убытков, причиненных мерами по его оздоровлению. Иск ЦБ удовлетворили три судебные инстанции. Это рекордное в России взыскание убытков с контролирующих лиц банков.

"Открытие" стал первым крупным банком, который попал под санацию через ФКБС, созданный ЦБ. Это произошло в конце августа 2017 года. Санация завершилась в июле 2019 года. На 1 июля 2021 года банк "Открытие", по данным РИА Рейтинг, занимал 9-е место в России по величине активов.