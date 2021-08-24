МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Резкое снижение процентов по вкладам подтолкнуло россиян к поискам новых способов вложения средств. Одним из них стал краудфандинг. Об этом сообщает "Российская газета". Крупнейшая в мире инвестиционная компания наращивает долю в майнинге

Согласно данным Банка России, в первом полугодии 2021 года вложение средств в краудфандинг увеличилось на 55% от показателя за весь 2020 год. Эксперты говорят, что этот вид инвестиций становиться все популярнее. Однако вкладывать в краудфандинг лучше сразу несколько миллионов рублей.

В переводе с английского краудфандинг означает "коллективное финансирование идей". Это сбор средств "с миру по нитке" на реализацию различные проектов в бизнесе. Инвесторы получают прибыль за свои вложения, но существуют и благотворительные проекты. Так, например, фильм "28 панфиловцев" на площадке Boomstarter собрал 1063% заявленной суммы при ставках по вкладам в районе 6,5% годовых. Это доказывает, что заработать на таком виде инвестирования вполне реально.

Младший директор отдела рейтингов кредитных институтов АО "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский выразил мнение, что "краудфандинг еще долго будет в России экзотикой". "Такой вид инвестиций будет интересовать только узкий круг людей," — отметил он.

В свою очередь, инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин подчеркнул, что краудфандинг может быть интересен только инвесторам, если у них есть несколько свободных миллионов рублей.