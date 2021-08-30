МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО за семь месяцев текущего года составила 200,9 миллиарда рублей, — в 4,7 раза больше, чем год назад, и почти столько же, сколько группа заработала за весь 2019 год, следует из отчетности кредитной организации. ВТБ хочет вернуть контроль над "Почта банком"

"Чистая прибыль за июль — 30,2 миллиарда рублей, это соответствует возврату на капитал 17,6%. И соответственно чистая прибыль по МСФО за семь месяцев этого года составила 200,9 миллиарда рублей, это соответствует возврату на капитал 18,3%", — заявил журналистам член правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Чистая прибыль группы ВТБ по МСФО в 2019 году составила 201,2 миллиарда рублей, в 2020 году –75,3 миллиарда рублей.

За семь месяцев прошлого года прибыль составила 43 миллиарда рублей. В июле 2020 года группа заработала лишь 1,1 миллиарда рублей.

По словам Пьянова, расходы на резервы за июль 2021 года составили 9,2 миллиарда рублей, за семь месяцев – 63,5 миллиарда рублей.

"Результаты июля и семи месяцев полностью подтверждают наш годовой прогноз", — сказал он. ВТБ рассчитывает по итогам 2021 года получить прибыль по МСФО в размере 295 миллиардов рублей.

С начала года объем совокупного кредитного портфеля вырос на 7,2% и достиг 14,1 триллиона рублей. Кредиты физлицам выросли на 12,6% с начала года, юрлицам – на 5%, рассказал также Пьянов.