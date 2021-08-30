МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль банка "Уралсиб" по МСФО в первом полугодии 2021 года составила 8 миллиардов рублей против убытка в 2,3 миллиарда рублей годом ранее, следует из сообщения кредитной организации.

Чистые процентные доходы банка в первом полугодии выросли на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 12,4 миллиарда рублей, чистые комиссионные доходы увеличились на 24,1%, составив 4 миллиарда.

Активы банка с начала года выросли на 4,2%, достигнув 526,9 миллиарда рублей, обязательства увеличились с 96,4 миллиарда рублей до 103,7 миллиарда рублей.

"Успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение и во внешних оценках. В июле 2021 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг банка до ВВВ со "стабильным" прогнозом. В августе 2021 года агентство НКР повысило рейтинг банка до уровня A-.ru со "стабильным" прогнозом", — добавляется в сообщении.

Банк "Уралсиб" по величине активов, согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 июля занимал 25-е место в российской банковской системе (объем активов был оценен в 589,8 миллиарда рублей).