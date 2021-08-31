МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль по МСФО одного из крупнейших российских железнодорожных операторов — группы Globaltrans — в первом полугодии 2021 года снизилась на 41% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 4,2 миллиарда рублей, сообщила компания. РЖД отчиталась о прибыли в первом полугодии против убытка годом ранее

Выручка снизилась на 9% по сравнению с первым полугодием 2020 года — до 32,1 миллиарда рублей. Компания поясняет, что устойчивые ставки в сегменте нефтепродуктов и нефти лишь частично компенсировали слабую ценовую конъюнктуру в сегменте полувагонов. Скорректированная выручка (на груженый тариф и услуги транспортных организаций) снизилась на 14% — до 24,8 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 29% и составил 10,4 миллиарда рублей.

Рост операционных денежных затрат в первом полугодии в очередной раз был удержан на уровне 1%. Общие капитальные затраты, включая затраты на обслуживание парка, в первом полугодии выросли на 19% — до 4 миллиардов рублей на фоне роста капзатрат на техобслуживание в связи с возросшим количеством ремонтов. При этом капитальные затраты на расширение парка сократились на 45% к аналогичному периоду 2020 года. "Целевой уровень капзатрат на 2021 год остается прежним — около 7 миллиардов рублей, то есть в целом не меняется по сравнению с 2020 годом", — сообщает компания.

Чистый долг сохранил относительную стабильность, увеличившись на 3% по сравнению с концом прошлого года. При этом чистый долг к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев увеличился до 1,2х с 1х в конце 2020 года.

Грузооборот Globaltrans в первом полугодии снизился на 4% — до уровня первого полугодия 2019 года. Как объяснили в компании, задержки в портах, вызванные погодными условиями, и затрудненность движения на ключевых объектах клиентов компании повлияли на показатели сегмента полувагонов, в результате чего среднее количество груженых отправок на полувагон за отчетный период сократилось на 6%. При этом в сегменте нефтепродуктов и нефти наблюдается отставание в восстановлении спроса. Чистая прибыль Fesco по МСФО выросла в 2,2 раза

Добавляется, что совет директоров группы Globaltrans одобрил промежуточные и специальные промежуточные дивиденды за первое полугодие 2021 года на 4 миллиарда рублей, или 22,5 рубля на акцию/GDR. Расписки будут торговаться без права на объявленные дивиденды с 3 сентября 2021 года, как установлено Лондонской фондовой биржей.

Компания ставит целью выплатить финальные дивиденды по итогам текущего полугодия на сумму 5 миллиардов рублей, или около 27,97 рубля на акцию или GDR.

"Целевой уровень финальных дивидендов за второе полугодие 2021 года определен на 25% выше одобренных промежуточных выплат и составит 5,0 миллиардов рублей (около 27,97 рубля на акцию/ГДР) при условии отсутствия значимых негативных изменений", — говорится в сообщении. Уточняется, что выплата ожидается в апреле-мае будущего года.

Globaltrans занимается железнодорожными перевозками металлов, нефти и нефтепродуктов, угля и стройматериалов.