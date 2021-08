МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Группа компаний "О'Кей", крупный российский ритейлер, в первом полугодии получила чистую прибыль по МСФО в размере 152 миллиона рублей после убытка в 900 миллионов за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении ритейлера. "Дикси" внедрила программу лояльности "Магнита"

Общая выручка группы в январе-июне увеличилась на 4,2% и составила 88,662 миллиарда рублей. В частности, выручка дивизиона "О'Кей" повысилась на 0,8%, до 73,001 миллиарда рублей, продажи сегмента дискаунтеров "Да!" — на 23,9%, до 15,661 миллиарда. Валовая прибыль компании выросла на 2,6%, до 19,486 миллиарда рублей.

Показатель EBITDA ритейлера в первом полугодии сократился на 1,8%, до 6,575 миллиарда рублей, при этом EBITDA магазинов "О`Кей" снизилась на 5,4%, до 5,904 миллиарда. EBITDA дискаунтеров "Да!" выросла на 46,1%, до 671 миллиона рублей. Рентабельность группы по EBITDA составила 7,4% против 7,9% годом ранее.

Общий долг "О'Кей" на 30 июня составил 36,556 миллиарда рублей, увеличившись на 4,2% по сравнению с уровнем на конец июня прошлого года, чистый долг вырос на 3,9% — до 34,176 миллиарда. Соотношение общей суммы процентных обязательств (за вычетом денежных средств) к EBITDA составило 3,97x против 3,92x на 30 июня прошлого года. "Яндекс" выкупит доли Uber в их совместных сервисах

"Мы подтверждаем наши прогнозы и ожидаем в 2021 году роста LfL-выручки гипермаркетов "О'Кей" на несколько процентов, в то время как LfL-выручка дискаунтеров "Да!", по нашим оценкам, продемонстрирует двузначный рост. В 2021 году мы планируем открыть 35-40 дискаунтеров "Да!" и модернизировать три гипермаркета "О'Кей" в соответствии с новой концепцией", — сказал гендиректор группы "О'Кей" Армин Бургер, слова которого приводятся в сообщении.

Группа "О'Кей" была основана в Петербурге в 2001 году, ее первый гипермаркет открылся в 2002 году. По состоянию на конец июня компания управляла 199 магазинами: 77 гипермаркетами и 122 магазинами "Да!". Основные бенефициары ритейлера — Дмитрий Троицкий и Дмитрий Коржев, которые контролируют 44,84% сети через Nisemax Co Ltd., а также Борис Волчек, владеющий 29,53% компании через GSU Ltd.