МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Летом 2021 года акционеры холдинговой компании Sovco Capital Partners S.à r.l., которой принадлежит 86,5% акций ПАО "Совкомбанк", утвердили решение о переносе юридического адреса из Люксембурга в Российскую Федерацию. Полное наименование компании на русском языке звучит так — Международная компания акционерное общество "Совко Капитал Партнерс". Совкомбанк оценил доход от покупки банка "Восточный"

"Основной бизнес Sovco Capital Partners сосредоточен вокруг Совкомбанка, поэтому, как только появилась возможность, а именно сформирован относительно простой порядок перерегистрации компании, а также создана понятная законодательная база, акционерами было принято решение перевести холдинговую компанию в юрисдикцию РФ", — сообщил председатель правления ПАО "Совкомбанк" Дмитрий Гусев.

Sovco Capital Partners S.à r.l. (прежнее наименование Sovco Capital Partners B.V.), холдинговая компания, зарегистрированная в Люксембурге, принадлежит группе российских бизнесменов, включая основателей банка, ключевых членов руководства и Наблюдательного совета Банка, но не находится под контролем какого-либо конечного собственника. В 2021 году компания сменила страну регистрации с Королевства Нидерландов на Великое Герцогство Люксембург. Налоговым резидентом РФ Sovco Capital Partners является с 1 января 2016 г.

На момент выпуска отчетности Совкомбанка по МСФО за 6 месяцев 2021 года компания ожидает регистрации в особой экономической зоне Калининградской области.