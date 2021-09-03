МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта после биткоина, после пробития круглого уровня в 3500 долларов может продолжить дорожать и к концу сентября преодолеть уже 4400 долларов, сказал РИА Новости руководитель компании J2TX Артем Моисеев.

"В среду, 1 сентября, курс Ethereum на криптобирже Binance пробил уровень 3500 долларов, достигнув тем самым максимумов трехмесячной давности и возобновив растущее движением. По нашим прогнозам, ETH в краткосрочной перспективе (до 27 сентября) может пробить уровень в 4400 долларов", — прогнозирует он.

По его мнению, к понедельнику курс Ethereum может оказаться на уровне 3950 долларов, курс биткоина – на уровне 50 000. Аналитики JPMorgan предупреждают клиентов о перегретости крипторынка

К 16.40 мск Ethereum рос в цене на 4,57%, до 3959 доллара, биткоин — на 1,22% — до 50,715 долларов, следует из данных портала CoinMarketCap.

Он также отмечает, что позитивное отношение инвесторов к этой монете в том числе формирует бум NFT, поскольку основная масса проектов запущена на блокчейне Ethereum.

NFT (non-fungible tokens) — невзаимозаменяемые токены (виртуальная цифровая единица) в блокчейн-сети, которые нельзя обменять друг на друга. Их используют для приобретения цифровых объектов. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и дает эксклюзивные права на фото, видео, аудио, твиты и любые другие цифровые товары.

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