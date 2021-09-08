МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин России планирует бюджет в 2022-2023 годах с небольшим профицитом, а в 2024 году — с небольшим дефицитом, рассказал журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Общие параметры бюджета на предстоящие два года будут складываться с небольшим профицитом, 2024 год — чуть меньше нуля, небольшой дефицит", — сказал он на пресс-конференции в рамках Московского финансового форума.

Силуанов пояснил, что это связано с конъюнктурными доходами от экспорта нефти, решающим факторам является прогноз цен на нефть.

Баланс бюджета РФ в 2021 году будет около нуля, заявил министр финансов.