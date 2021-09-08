МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Банк России хотел бы, чтобы российские граждане научились полученные финансовые знания трансформировать в реальное поведение, чтобы избежать рисков при инвестировании, столкновении с мошенниками в киберпространстве, сказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

"Нам нужно, чтобы люди умели свои знания трансформировать в установки, а установки трансформировать в реальное поведение. И эта цепочка передачи от знания к поведению не такая простая, как кажется. И этим нужно заниматься системно, в том числе используя инструменты поведенческой экономики, поведенческий психологии, потому что люди часто знают одно, а ведут себя по-другому", — отметил он в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

По его словам, в современных условиях необходимо развивать инвестиционную грамотность, кибер- и цифровую грамотность.

"Массовый приход розничных инвесторов с неоправданными ожиданиями и отсутствием должных знаний формируют риски для всех. Борьба с этими перекосами – тематика инвестиционной грамотности", — сказал Мамута.

"Киберграмотность совершенно необходима в связке с цифровой для того, чтобы люди могли не только эффективно пользоваться цифровыми каналами, но и защищать себя в случае, когда сталкиваются с попытками мошенничества, которые, к сожалению, имеют место. И более того, они, к сожалению, никуда не исчезнут, потому что каждое благо тянет за собой определенные издержки блага, которые связаны, с созданием новых рисков", — добавил он.

"В этом смысле, как раз, мы должны не только работать на будущее со школьниками, со студентами, но и с теми, кто сегодня активно пользуется финансовыми услугами",- заключил Мамута.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.