МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Вопрос промежуточных дивидендов Сбербанка в ближайшее время не акутален, заявил председатель правления "Сбера" Герман Греф.
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https://1prime.ru/finance/20210914/834687380.html
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МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Вопрос промежуточных дивидендов Сбербанка в ближайшее время не акутален, заявил председатель правления "Сбера" Герман Греф.
Материал дополняется.
https://1prime.ru/finance/20210914/834687380.html
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