МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Совет директоров группы "Русагро", одного из крупнейших российских агрохолдингов, утвердил увеличение минимального уровня дивидендных выплат до 50% чистой прибыли по МСФО с 25%, говорится в сообщении компании.

"Тринадцатого сентября 2021 года совет директоров Ros Agro Plc (головная компания группы — ред.) увеличил минимальный уровень дивидендных выплат компании с 25% до 50%", — сообщает группа. Ранее дивидендная политика "Русагро" предполагала выплату дивидендов в размере не менее 25% чистой прибыли по МСФО. Компания выплачивает дивиденды дважды в год — по итогам каждого полугодия.

Группа "Русагро" входит в пятерку крупнейших российских производителей свинины, это также один из крупнейших производителей сахара и масложировой продукции. Около 71,9% акций компании (за вычетом казначейских бумаг) принадлежит семье Вадима Мошковича, 7,5% акций — гендиректору "Русагро" Максиму Басову. Free float составляет порядка 20%.