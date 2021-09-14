МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Нерезиденты в августе купили валюты на российском рынке на 106 миллиардов рублей против 61 миллиарда в июле, свидетельствуют данные из обзора ЦБ РФ по рискам финансовых рынков.

"Нерезиденты и дочерние иностранные банки нарастили покупку иностранной валюты на внутреннем биржевом рынке. В августе ими в совокупности было куплено на бирже иностранной валюты (в рублевом эквиваленте) на 106 миллиардов рублей (61 миллиард в июле). Ввиду отсутствия выплат дивидендов российскими компаниями в августе рост объясняется дополнительным спросом на валюту со стороны отдельных иностранных участников", — говорится в обзоре.

Тем не менее, это не оказало значительного влияния на внутренний валютный рынок, добавляет регулятор.

Помимо этого, нерезиденты в августе продали российских акций на 13,7 миллиарда рублей против 15,4 миллиарда в июле, свидетельствуют данные из обзора ЦБ.

"На вторичных биржевых торгах в августе нерезиденты и дочерние иностранные банки продолжили продажи российских активов, реализовав ценных бумаг на сумму 13,7 миллиарда рублей (в июле продажи составили 15,4 миллиарда). Основными продавцами выступали НФО (некредитные финансовые организации – ред.), нетто-продажи данной категории составили 22,5 миллиарда рублей. СЗКО (системно значимые кредитные организации – ред.) и прочие банки приобрели акций на сумму 22,7 и 13,3 миллиарда рублей соответственно", — говорится в обзоре.

Основной объем покупок осуществили клиенты – физические лица, на них пришлось 66,5% всех нетто-покупок, тем не менее данный показатель находится на уровне среднего значения в 2021 году, оценил регулятор.

ВЛОЖЕНИЯ В ОФЗ

Доля вложений нерезидентов в облигации федерального займа (ОФЗ) РФ в августе выросла на 1 процентный пункт и составила 20,9%, говорится в обзоре ЦБ.

"Доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ в августе выросла на 1 процентный пункт и к концу месяца (31.08.2021) составила 20,9%. При этом в номинальном выражении объем вложений нерезидентов вырос на 175,7 миллиарда рублей, что стало крупнейшим месячным приростом в 2021 году и вторым результатом за период 2020–2021 годов (в феврале 2020 года нерезиденты приобрели ОФЗ на сумму 185 миллиардов рублей)", — говорится в обзоре.

Доля нерезидентов в ОФЗ с постоянным купонным доходом в августе выросла на 1,5% и на 31 августа 2021 года составила 31,9%, объем их вложений увеличился на 181,7 миллиарда рублей.

"Несмотря на покупки нерезидентами на вторичном и первичном биржевых рынках долгосрочных ценных бумаг, доходности ОФЗ немного выросли. Рост объяснялся ожиданием дальнейшего ужесточения ДКП на фоне сохранения инфляционного давления, а также повышением доходностей государственных облигаций США", — отмечается в обзоре.

Основными покупателями на аукционах ОФЗ выступали системно значимые кредитные организации, однако их доля от объема размещений сократилась с 46,6% в июле до 42,8% в августе. Последние четыре месяца доля нерезидентов на аукционах ОФЗ (по итогам месяца) стабильно держится выше 20% (в августе – 24,5%).

В абсолютном выражении объем покупок нерезидентов в августе вырос в три раза, до 101 миллиарда рублей (в июле – 33,5 миллиарда рублей), что в значительной степени способствовало размещению в августе крупного объема ОФЗ.

Доля вложений нерезидентов в государственные еврооблигации на счетах иностранных депозитариев в НРД в августе выросла незначительно (на 0,2 процентного пункта), до 48,6%, в номинальном выражении рост вложений составил всего 76,4 миллиона долларов, общий объем вложений на конец месяца – 19,23 миллиарда долларов.

ОЦЕНКА КОМПАНИЙ

Банк России в настоящее время работает над методикой определения уровня "коричневости" компаний, то есть их влияния на окружающую среду, хочет рекомендовать банкам также проводить такую оценку, заявила глава департамента финансовой стабильности регулятора Елизавета Данилова.

"Мы сами тоже пытаемся оценивать климатические риски и занимаемся разработкой собственной методики оценки "коричневости" компаний. Это очень важно, особенно с учетом того, что мы хотим рекомендовать банкам и другим организациям тоже это делать", — сказала она, выступая на мероприятии "Обсуждаем ситуацию вокруг ESG".

Регулятор также занимается вопросами учета климатических рисков банками и некредитными финансовыми организациями и подходов к регулированию данной сферы, в четвертом квартале планирует представить соответствующий доклад. Фокусом доклада станет учет климатических рисков на переходном этапе экономики, а на обсуждения будут вынесены варианты учета климатических рисков в регулировании финансовых организаций.

Кроме того, Банк России намерен проводить более долгосрочные стресс-тесты в сфере ESG, которые будут оценивать не только последствия введения углеродного налога в ЕС, но и изменения структуры спроса на углероды и перестройку экономики.