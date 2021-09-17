МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 15 сентября составил 10 миллионов долларов против притока в 50 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистый отток в размере 10 миллионов долларов против 50 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.