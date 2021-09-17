Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю
Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю по 15 сентября составил 10 миллионов долларов
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МОСКВА, 17 сент — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 15 сентября составил 10 миллионов долларов против притока в 50 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Российские акции и облигации по итогам недели показали чистый отток в размере 10 миллионов долларов против 50 миллионов долларов притока на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.
https://1prime.ru/finance/20210917/834725950.html
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