МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 10 сентября составил 14,489 триллиона рублей после 14,347 триллиона на 3 сентября, сообщил Банк России.

Таким образом, денежная база с 3 сентября по 10 сентября увеличилась на 141,7 миллиарда рублей, или на 0,99%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.