МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Российские медики получат дополнительные страховые выплаты

Выплата приурочена к 80-летней годовщиной открытия "Дороги жизни". Ее получателями станут граждане РФ, награжденные медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "жителя блокадного Ленинграда", постоянно проживающие на территории РФ, а также в Прибалтике, на территориях Республики Абхазия, Республики Осетия и Приднестровья.

Президент РФ подчеркнул, что ветераны должны получить выплаты "без волокиты". Поддержка блокадников — это священный нравственный долг, заявил глава государства.

Путин поручил правительству РФ обеспечить финансирование выплат и также определить порядок и условия ее осуществления.