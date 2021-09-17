ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. В США готовят санкции, которые затруднят использование криптовалюты кибервымогателями, сообщает Wall Street Journal. Британцам стали доступны операции с криптовалютами в PayPal

Издание сообщает, что администрация готовит ряд инструментов, в том числе санкции, направленных на усложнение использования хакерами криптовалют в качестве выкупа.

"Правительство надеется перекрыть доступ к форме оплаты, которая поддерживает процветающую преступную индустрию и растущую угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.

Источники Wall Street Journal сообщили, что санкции могут быть введены уже на ближайшей неделе, также будут выпущены новые инструкции для компаний о рисках, связанных с выплатой выкупа, которые включают штрафы и другие наказания. Официальные лица отказались комментировать эту информацию, указывает издание.