ВАШИНГТОН, 17 сен — ПРАЙМ. В США готовят санкции, которые затруднят использование криптовалюты кибервымогателями, сообщает Wall Street Journal.
Издание сообщает, что администрация готовит ряд инструментов, в том числе санкции, направленных на усложнение использования хакерами криптовалют в качестве выкупа.
"Правительство надеется перекрыть доступ к форме оплаты, которая поддерживает процветающую преступную индустрию и растущую угрозу национальной безопасности", — говорится в сообщении.
Источники Wall Street Journal сообщили, что санкции могут быть введены уже на ближайшей неделе, также будут выпущены новые инструкции для компаний о рисках, связанных с выплатой выкупа, которые включают штрафы и другие наказания. Официальные лица отказались комментировать эту информацию, указывает издание.
https://1prime.ru/finance/20210917/834735100.html
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