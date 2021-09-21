МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Минфин России предлагает перенести финансирование части расходов в 2023-2024 годах на общую сумму в 900 миллиардов рублей на текущий год: 190 миллиардов рублей будет дополнительно выделено ВЭБу для обслуживания внешнего долга, а еще 119 миллиардов рублей на программы поддержки промышленности, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

"Мы предлагаем часть расходов 2023-2024 годов профинансировать в текущем году: в текущем году хорошая конъюнктура, в текущем году дополнительные доходы, в текущем году мы ряд взносов в капиталы и инвестиционных расходов можем профинансировать в счет будущих периодов и тем самым ослабить давление на расходы предстоящих лет. Предложение министерства финансов — профинансировать расходы будущей трехлетки, в первую очередь 2023-2024 годов на сумму порядка 900 миллиардов рублей. В основном это расходы, которые не являются постоянными, это взносы в "уставники", — сказал он журналистам.

Силуанов добавил, что планируется взнос в уставный капитал ВЭБа и ОАК. "Мы все обязательства в 2024 и 2023 годах, которые стояли по ВЭБу для выполнения им своих обязательств перед внешними кредиторами, сносим на 2021 год…. Если быть точным порядка 190 миллиардов рублей. Поддержка отраслей промышленности, по нашей договоренности с "Ростехом" по докапитализации ОАК. Помните, там были совещания президента по вопросу поддержки спроса, модернизации наших предприятий и так далее. Эта тоже цифра есть,… поддержка отраслей промышленности на 119 миллиардов рублей", — отметил министр.