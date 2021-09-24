ГОЛИКОВА: НА МАТКАПИТАЛ В РАМКАХ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ 1 ТРЛН 600 МЛРД РУБ
https://1prime.ru/finance/20210924/834791660.html
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ГОЛИКОВА: НА МАТКАПИТАЛ В РАМКАХ ТРЕХЛЕТНЕГО БЮДЖЕТА НАПРАВЯТ 1 ТРЛН 600 МЛРД РУБ
https://1prime.ru/finance/20210924/834791660.html
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