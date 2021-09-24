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2021
https://1prime.ru/finance/20210924/834795215.html
Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам августа выросла до 21,4%
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Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за август выросла на 0,8 процентного пункта и составила 21,4% по состоянию на 1 сентября,... ПРАЙМ, 24.09.2021
цб рф, нерезиденты, офз, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за август выросла на 0,8 процентного пункта и составила 21,4% по состоянию на 1 сентября, следует из материалов Банка России.
Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 4,7% — до 3,304 триллиона рублей. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,446 триллиона рублей с 15,312 триллиона месяцем ранее.
По итогам июля рост доли нерезидентов в ОФЗ составлял 0,9 процентного пункта.