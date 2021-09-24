МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Доля облигаций федерального займа (ОФЗ) РФ, находящихся в собственности иностранцев, за август выросла на 0,8 процентного пункта и составила 21,4% по состоянию на 1 сентября, следует из материалов Банка России. Назван чистый отток из инвестирующих в Россию фондов за неделю

Вложения нерезидентов в номинальном выражении увеличились за месяц на 4,7% — до 3,304 триллиона рублей. В целом же объем рынка ОФЗ в России по состоянию на отчетную дату вырос до 15,446 триллиона рублей с 15,312 триллиона месяцем ранее.

По итогам июля рост доли нерезидентов в ОФЗ составлял 0,9 процентного пункта.