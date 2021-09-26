Эксперт рассказал, какие купюры не выйдут из употребления
Эксперт рассказал, какие купюры не будут уничтожены цифровизацией рассчетов
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МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Несмотря на рост популярности безналичных рассчетов, некоторые купюры все же останутся популярными надолго, заявил председатель ассоциации "Электронные деньги" Виктор Достов в интервью радио Sputnik.
По данным эксперта, до 70% случаев оплаты товаров и услуг в России приходится на безналтичный рассчет, что фактически свидетельствует об отказе от бумажных и металлических денег. Достов отметил, что причиной отказа от наличности не в последнюю очередь стала пандемия и стремление людей избежать лишних контактов.
Однако специалист отметил, что в будущем могут остаться две "зоны", где обащение наличности продолжится. В первую очередь электронные рассчеты не затронут крупные купюры, используемые многими в качестве инвестиционного средства для сохранения средств. также в обращении могут остаться купюры малых номиналов, часто используемые в качестве чаевых или карманных денег для детей.
https://1prime.ru/finance/20210926/834806447.html
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