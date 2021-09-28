МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Средний размер микрозайма в России в августе увеличился на 5,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 8,75 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Банк России подал кассацию по делу АТБ на 13,5 миллиарда рублей

"По данным 3 000 микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в августе 2021 года средний размер микрозайма (или "займа до зарплаты" до 30 тысяч рублей) составил 8,75 тысячи рублей… По сравнению с аналогичным периодом 2020 года рост среднего чека микрозайма составил 5,5% (в августе 2020 года — 8,29 тысячи рублей)", — говорится в исследовании.

При этом по сравнению с предшествовавшим месяцем он вырос на 1,6% (в июле — 8,61 тысячи рублей). Показатель растет уже третий месяц подряд, увеличившись по сравнению с маем на 4,1% (тогда было 8,4 тысячи рублей). А наибольший средний размер "займа до зарплаты" в августе в региональном разрезе среди лидеров по объемам выдачи был зафиксирован в Белгородской области (11,05 тысячи рублей), Москве (10,66 тысячи), Санкт-Петербурге (10,08 тысячи), а также в Ростовской области (9,94 тысячи) и Краснодарском крае (9,66 тысячи рублей).

При этом наибольший рост среднего микрозайма в августе по сравнению с июлем продемонстрировали Белгородская область (+14,8%), Пермский край (+4,5%), Кемеровская область (+4,4%), Башкирия (+4%), а также Санкт-Петербург (+3,8%). В свою очередь в ряде субъектов РФ средний размер микрозайма, напротив, снизился, в том числе в Татарстане (-1,6%), Ставропольском (-1,5%), Красноярском (-1,2%) и Приморском (-1%) краях, а также в Московской области (-0,3%). В Москве средняя величина "займа до зарплаты" за месяц выросла на 0,9%. Россиянам рассказали о самых сложных для возврата кредитах

Отмечается также, что среднее значение персонального кредитного рейтинга микрозаёмщика в августе составило 493 балла (минимальное значение — 300 баллов, максимальное — 850).

"После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с "карантинными" мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. При этом средний чек займа "до зарплаты" в текущем году стабилизировался на уровне 8,4-8,7 тысяч рублей", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.