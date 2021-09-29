МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Сенат США может проголосовать по бюджету уже в среду для предотвращения шатдауна, сообщил лидер большинства в сенате демократ Чак Шумер.

"Сенат может уже сегодня предпринять действия, чтобы ответить на вопрос, который требует немедленного внимания палаты, — финансирование федерального правительства за пределами 30 сентября, чтобы не допустить шатдауна федерального правительства", — сказал Шумер, выступая в сенате.

"Демократы в сенате внесут предложение о продолжении финансирования, которое оставит госучреждения открытыми до начала декабря", — сообщил Шумер.