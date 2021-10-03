Аналитики не исключают дальнейшего роста биткоина на следующей неделе
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе цена первой криптовалюты подорожала на 13% до 48,5 тысячи долларов. Эксперты рассказали "РБК Крипто" о перспективах роста биткоина на следующей неделе.
Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич считает, что несмотря на то, что биткоину удалось закрепиться выше отметки в 47 тысяч долларов, пока рано говорить о полноценном развороте рынка в сторону "бычьих" настроений. Следующим шагом вверх для криптовалюты будет закрепление выше отметки в 50 тысяч долларов, потом возможно движение к 58 тысячам, однако это будет возможно при наличии каких-то позитивных стимолов для рынка, отмечает эксперт.
Схожего мнения придерживается и CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян. По его словам, сейчас на графике просматривается фигура "бычий клин", и в случае её реализации возможен рост до 52 тысяч долларов. В последствии он не исключает возможность биткоина пробить отметку в 60 тысяч долларов.
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https://1prime.ru/finance/20211003/834865159.html