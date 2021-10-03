МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. На текущей неделе цена первой криптовалюты подорожала на 13% до 48,5 тысячи долларов. Эксперты рассказали "РБК Крипто" о перспективах роста биткоина на следующей неделе. Аналитик объяснила, почему следующая неделя будет переломной для нефти

Директор по развитию криптобиржи EXMO Мария Станкевич считает, что несмотря на то, что биткоину удалось закрепиться выше отметки в 47 тысяч долларов, пока рано говорить о полноценном развороте рынка в сторону "бычьих" настроений. Следующим шагом вверх для криптовалюты будет закрепление выше отметки в 50 тысяч долларов, потом возможно движение к 58 тысячам, однако это будет возможно при наличии каких-то позитивных стимолов для рынка, отмечает эксперт.

Схожего мнения придерживается и CEO криптобиржи Cryptorg Андрей Подолян. По его словам, сейчас на графике просматривается фигура "бычий клин", и в случае её реализации возможен рост до 52 тысяч долларов. В последствии он не исключает возможность биткоина пробить отметку в 60 тысяч долларов.

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