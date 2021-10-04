МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Реальная доходность большинства вкладов в России до конца года сохранится на отрицательном уровне или будет близкой к нулю, поэтому россияне в таких условиях предпочтут не сберегать, а тратить свои накопления, говорится в аналитическом комментарии НКР. Эксперт рассказала, сколько нужно вкладывать в будущую пенсию

По данным Банка России, средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам третьей декады сентября выросла до 6,33% с 6,15% во второй декаде месяца. При этом инфляция в России на 27 сентября ускорилась до 7,26% в годовом выражении. Таким образом, в настоящее время доходность вкладов отрицательная.

"Ситуация на рынке вкладов до конца года существенно не улучшится. Вряд ли переломит тренд и дальнейший рост ставок по вкладам вслед за ключевой ставкой. Мы полагаем, что до конца года ключевая ставка вырастет как минимум до 7,25%, а максимальная ставка по вкладам в топ-10 банках — до 6,8-7%", — считают аналитики.

Отмечается, что при годовой инфляции выше 7% реальная доходность большинства вкладов в текущих условиях является отрицательной либо близкой к нулю. "В таких условиях граждане, вероятно, предпочтут не сберегать, а тратить, в том числе на товары длительного пользования, ремонт или отдых, считая, что в будущем они подорожают ещё больше, а доходность вкладов будет несоизмерима с увеличением цен", — добавили эксперты.

Аналитики не ждут заметного притока средств населения в банки до конца года. По их мнению, речь будет идти о перемещении уже вложенных денег на срочные депозиты по мере повышения доходности, однако колебания общих сумм в банковской системе будут минимальны. По прогнозу НКР, остатки на счетах физлиц в банках по итогам года увеличатся не более чем на 2-3% против 4,2% в 2020 году.