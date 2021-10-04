МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Доля просроченных свыше 90 дней кредитов россиян по итогам августа сократилась на 0,1 процентного пункта — до 4,4%, установив новый исторический минимум, следует из материалов Банка России. В Минфине обсуждается акциз на газировку и корректировки НДФЛ

При этом в денежном выражении объемы "плохой" задолженности за июль немного подросли — на 0,2%, до 1,025 триллиона рублей. Исторический максимум этого показателя наблюдался в мае текущего года, когда просроченные долги россиян достигли 1,031 триллиона рублей.

Такая разнонаправленная динамика сложилась из-за того, что россияне продолжают брать кредиты ускоренным темпами. По данным ЦБ, всего долги россиян перед банками на 1 сентября составили рекордные 23,1 триллиона рублей, за месяц увеличившись на 2,1%.

Банк России обеспокоен ростом потребкредитования в стране и принимает меры по его охлаждению. Первый шаг по охлаждению рынка необеспеченного потребкредитования ЦБ предпринял в июле, вернув надбавки к коэффициентам риска по таким ссудам на "доковидный" уровень. Однако видимых результатов это не дало, и регулятор принял решение вновь ужесточить регулирование — с 1 октября были подняты надбавки по коэффициентам риска по ссудам с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.

В то же время россияне активно берут жилищные кредиты: ипотечный портфель банков в прошлом месяце вырос на 1,7% — до рекордных 10,95 триллиона рублей.