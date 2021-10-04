МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Биткоин до конца недели может достичь отметки 52 тысячи долларов, а Ethereum подняться до 4 тысяч долларов – рекордных уровней с начала сентября, заявил РИА Новости ведущий стратег инвестиционной компании Exante Янис Кивкулис. Сноуден раскрыл главную причину роста цены биткоина

"Рынок настроен по-бычьи. Октябрь в целом имеет лучшую репутацию для рынков, чем сентябрь. Поэтому если не произойдёт новых внешних катаклизмов, крипторынок продолжит наращивать капитализацию. Впереди — два психологических рубежа. Первый рубеж — это рекорды начала сентября: общая капитализация — 2,3 триллиона долларов, биткоин — 52 тысячи долларов, Ethereum — 4 тысячи долларов", — говорит он.

"Возврат к этим уровням вполне может произойти уже на этой неделе или, по крайней мере, в этом месяце", — добавляет он.

Второй рубеж для роста рынка криптовалют — это весенние рекорды: общая капитализация может достичь 2,5 триллиона долларов, биткоин – 64 тысячи долларов, Ethereum — выше 4,2 тысячи долларов, отмечает эксперт.

"Их повторить не так просто, как сентябрьские, но от них нас отделяют порядка 20%, что для крипторынка не так уж много. Не исключено, что они будут достигнуты и даже заметно превышены в декабре, на который SEC (комиссия по ценным бумагам и биржам США – ред.) отложила рассмотрение ряда заявок на биткоин-ETF. Одобрение такого фонда — вопрос времени, и такое решение может запустить новое ралли", — добавляет Кивкулис.

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17.54 мск понедельника снижался в цене на 1,09% — до 47,402 тысячи долларов, Ethereum – на 3,4%, — до 3,306 тысячи долларов.