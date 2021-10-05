МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Объем Фонда национального благосостояния России (ФНБ) за сентябрь 2021 года снизился в рублях на 118,5 миллиарда — до 13,899 триллиона рублей, но в долларах вырос на 0,5 миллиарда, до 191 миллиарда долларов, следует из сообщения Минфина. Эксперт оценил возможную инфляцию в России

"По состоянию на 1 октября 2021 года объем ФНБ составил 13 898 521,8 миллиона рублей, или 12% ВВП, прогнозируемого на 2021 год", — говорится в сообщении. Это эквивалентно 191 миллиарду долларов. При этом объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в ЦБ) составил 8,28 триллиона рублей, или 7,2% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, что эквивалентно 113,793 миллиарда долларов.

На 1 сентября 2021 года объем ФНБ составлял 14,017 триллиона рублей, или 12,1% ВВП, прогнозируемого на 2021 год, в долларовом эквиваленте – 190,5 миллиарда долларов.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено 38,562 миллиарда евро, 4,179 миллиарда фунтов стерлингов, 600,3 миллиарда японских иен, 226,648 миллиарда китайских юаней, 337,5 миллиона рублей, 405,708 тонны золота в обезличенной форме. На депозитах в ВЭБе размещено 531,761 миллиарда рублей. Кроме того, 3 миллиарда долларов размещены в облигациях Украины, по которым страна допустила дефолт.

В ценных бумагах российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, размещено 294,846 миллиарда рублей и 4,113 миллиарда долларов, в привилегированных акциях кредитных организаций – 278,992 миллиарда рублей. На субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке в целях финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов размещено 138,434 миллиарда рублей. Еще 3,799 триллиона рублей вложено в обыкновенные акции Сбербанка, а 58,583 миллиарда рублей — в обыкновенные акции "Аэрофлота".

"Совокупный доход от размещения средств Фонда в разрешенные финансовые активы, за исключением средств на счетах в Банке России, в 2021 году составил 246 767,4 миллиона рублей, что эквивалентно 3 360,9 миллиона долларов США", — говорится в сообщении.